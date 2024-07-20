الطائرة المسيرة “يافا” تضرب تل أبيب.. خرق أمني يكشف ضعف الدفاعات الإسرائيلية

وطن -في تطور دراماتيكي، فجأة ظهرت طائرة مسيرة صغيرة تحمل اسم “يافا” على شاطئ تل أبيب ليلاً، بعد أن عبرت بسلام 2100 كيلومتر من اليمن. هذه الطائرة، التي أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثي، أصابت هدفها بدقة في يافا المحتلة، على بعد أمتار قليلة من السفارة الأمريكية.

ما يثير الدهشة هو أن القبة الحديدية وأنظمة الدفاع والاعتراض المتقدمة في إسرائيل لم تتحرك لتصدّ “يافا”، التي أحدثت انفجارًا هائلًا تسبب في مقتل شخص واحد وإصابة عشرة آخرين بجروح، إضافة إلى دمار كبير. يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من تهديد قائد جماعة أنصار الله الحوثي بتوسيع أهداف الجماعة لتشمل العمق الإسرائيلي.