بحث
الرئيسيةتقارير

ملاهٍ ونصب واحتيال.. هكذا يصور تركي آل الشيخ المصري في أفلامه!

وطن
وطن

وطن – في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، توجهت طائرة محملة بنجوم الفن المصريين إلى الرياض للإعلان عن أعمال ضخمة جديدة بمشاركة تركي آل شيخ.

المستشار السعودي، الذي يشتهر بشراء ولاء الفنانين، أعلن عن فيلم “النونو” بطولة أحمد حلمي الذي يجسد فيه دور نصاب مصري في المملكة، مما أثار موجة غضب بين المصريين.

الانتقادات طالت أعمال آل شيخ الأخرى، مثل فيلم “أولاد رزق 3″، الذي صور المصريين كعصابة نصب في السعودية.

الممثل المصري محمد صبحي انتقد بشدة تورط الفنانين المصريين في مشاريع آل شيخ، واصفاً إياهم بالدمى التي تحركها الأموال لخدمة أجندات تهدف لإلهاء المشاهدين عن القضايا الكبرى والترويج للانحلال الأخلاقي.

  • اقرأ أيضا:
غضب مصري ضد أحمد حلمي بعد ظهوره مع تركي آل الشيخ.. ما القصة؟

قد يعجبك أيضاً

تعليقات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعنا

الأحدث

Copyright @Watan News LLC | www.watan.us