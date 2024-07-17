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داعش يتبنى هجومًا على مسجد للشيعة في سلطنة عمان

باسل سيد
باسل سيد

وطن – شهدت سلطنة عمان جدلاً مستمرًا بعد تبني تنظيم داعش هجومًا على مسجد للشيعة في العاصمة مسقط، مما أسفر عن سقوط 9 قتلى و25 مصابًا.

الهجوم الذي نفذه “3 انغماسيين” جاء أثناء تجمع للشيعة لممارسة طقوسهم السنوية. التنظيم تحدث عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شيعيا و5 من القوات العمانية.

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تعليقات

  1. العلم عند الله إن هذه الفتنة هي نتيجة تعاون استخباراتي بين دولة مجاورة للسلطنة والعدو الصهيوني
    والهدف ضرب استقرار السلطنة واستفزاز ايران
    وطبعا التغطية الاعلامية على جراِيم العدو في غزة
    وكل المسلمين يعلمون ان داعش صناعة مخابراتية
    وانهم قتلوا آلاف المسلمين والمسيحيين العرب ولم يقتلوا صهيوني واحد
    حفظ الله عمان واهلها
    ولعن الله اهل الفتنة

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