داعش يتبنى هجومًا على مسجد للشيعة في سلطنة عمان

وطن – شهدت سلطنة عمان جدلاً مستمرًا بعد تبني تنظيم داعش هجومًا على مسجد للشيعة في العاصمة مسقط، مما أسفر عن سقوط 9 قتلى و25 مصابًا.

الهجوم الذي نفذه “3 انغماسيين” جاء أثناء تجمع للشيعة لممارسة طقوسهم السنوية. التنظيم تحدث عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شيعيا و5 من القوات العمانية.