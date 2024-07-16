من صفحات التاريخ.. رؤساء وقادة أمريكا في مرمى الاغتيالات!

وطن – تاريخ رؤساء أمريكا كان حافلًا بالاغتيالات ومحاولات الاغتيال، حيث قُتل أربعة من القادة الأمريكيين ونجا آخرون بأعجوبة.

كان إبراهام لنكولن أول رئيس أمريكي يُغتال في عام 1865، تلاه جيمس غارفيلد في عام 1881، وويليام ماكينلي في عام 1901. تعرض فرانكلين د. روزفلت لمحاولتي اغتيال عام 1933، وجون ف. كينيدي اغتيل في 1963. جيرالد فورد تعرض لمحاولتي اغتيال في عام 1975.

مؤخرًا، تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال أشعلت الصحافة والعالم، لكنه ذكر تعرضه لمحاولات اغتيال أخرى في 2016 و2017.