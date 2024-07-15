هفوات جو بايدن تثير الجدل: من بوتين إلى زيلينسكي!

وطن – في مشهد أثار استغراب الجميع، أخطأ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبدلاً من ذلك، قدمه باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الخطأ وقع خلال حديث بايدن لأنصاره، حيث قال: “سيداتي سادتي.. أقدم لكم الرئيس بوتين… أقصد زيلينسكي”.

هذه الهفوة لم تكن الأولى لبايدن، فقد تعثر أكثر من مرة، سقط على المنصات، صافح الهواء، وجلس على كراسي وهمية، ناسيًا الكلمات ومخلطًا بين الشخصيات. رغم ذلك، يصر بايدن على الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة لمواجهة ترامب.

بعد ساعات قليلة من حادثة بوتين، أخطأ بايدن مرة أخرى في اسم نائبته كامالا هاريس، وناداها باسم غريمه دونالد ترامب. هذا الأمر دفع النواب الديمقراطيين إلى التشكيك في جاهزيته لخوض نزال انتخابي جديد.