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“مصر السيسي”.. بين “سيدة الخبز” و”طائرة الذهب”!

باسل سيد
باسل سيد

وطن – في “أم الدنيا” حيث تُباع بالقطعة وتُفرط في نيلها وسيادتها، ينخر الفساد مفاصلها وينهبها الحيتان جهارا نهارا.

شهدت مصر أحداثًا مثيرة للجدل، حيث أظهرت مقاطع فيديو طائرات تغادر البلاد محملة بالذهب، بينما يهدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أموال الشعب على طائراته وقصوره، مطالبًا الشعب بالتقشف والصبر.

في مشهد مرعب، تعرضت مواطنة فقيرة لترويع واقتحام بيتها، بسبب وجود خبز لتسد به جوع أسرتها.

محافظ الدقهلية، بدلاً من مواجهة الفساد، ذهب بموكبه الفاره لمصادرة 4 أكياس خبز من أسرة فقيرة، مما أثار موجة غضب واسعة. تصرف المحافظ “لواء الجيش” فجر جدلاً كبيرًا، حيث كان همه “أخذ اللقطة” وتوثيق “إنجازه الكبير”.

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