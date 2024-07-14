“مصر السيسي”.. بين “سيدة الخبز” و”طائرة الذهب”!

وطن – في “أم الدنيا” حيث تُباع بالقطعة وتُفرط في نيلها وسيادتها، ينخر الفساد مفاصلها وينهبها الحيتان جهارا نهارا.

شهدت مصر أحداثًا مثيرة للجدل، حيث أظهرت مقاطع فيديو طائرات تغادر البلاد محملة بالذهب، بينما يهدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أموال الشعب على طائراته وقصوره، مطالبًا الشعب بالتقشف والصبر.

في مشهد مرعب، تعرضت مواطنة فقيرة لترويع واقتحام بيتها، بسبب وجود خبز لتسد به جوع أسرتها.

محافظ الدقهلية، بدلاً من مواجهة الفساد، ذهب بموكبه الفاره لمصادرة 4 أكياس خبز من أسرة فقيرة، مما أثار موجة غضب واسعة. تصرف المحافظ “لواء الجيش” فجر جدلاً كبيرًا، حيث كان همه “أخذ اللقطة” وتوثيق “إنجازه الكبير”.

🔴#عاجـــــل| كتائب #القسام: تمكن مقاتلونا من رصد قوة “اسرائيلية” خاصة تسللت متخفية داخل شاحنة مساعدات وعند وصولها إلى مفترق المشروع شرق #رفح ودخولها أحد المنازل قام مقاتلونا بالاشتباك المباشر معهم من مسافة الصفر بالأسلحة الخفيفة وقذائف الأفراد وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح. pic.twitter.com/gWd44WO1dx — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 14, 2024