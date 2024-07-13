علم أصفر فوق دبابة إسرائيلية قبل تفجيرها.. ما سره؟!

وطن – ظهرت صورة لدبابة إسرائيلية فجرتها كتائب القسام في رفح، حيث رفرف عليها علم أصفر يحمل تاجًا أزرق وعبارة بالعبرية “مشيح”.

أثارت هذه الصورة موجة من الحيرة والتساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي. لكن ما هو سر هذا العلم؟ ينتمي هذا العلم إلى منظمة “حباد لوبافيتش” اليهودية الأرثوذكسية الحسيدية، التي تأسست في عام 1775. تتبنى هذه المنظمة مواقف متطرفة تدعو للتخلص من الفلسطينيين وتعارض أي اتفاق يمكن أن يمنحهم حقوقًا في أراضيهم. في هذا التقرير، نكشف تفاصيل أكثر عن هذه المنظمة ونشاطاتها الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.