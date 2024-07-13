“راعية الإرهاب” .. من يقف وراء الهجوم على قطر؟!

وطن – تشهد قطر حملة استهداف ممنهجة منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023. حيث تروج صفحات ومواقع إعلامية مرموقة اتهامات لقطر بتمويل حركة حماس وحماية قادتها، بجانب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

تتزايد هذه الحملة على وقع الانتقادات لاستمرار الحرب في غزة، حيث يتم تناقل معلومات مضللة لضرب صورة البلاد.

ورغم تلك الاتهامات، نفت قطر بشدة تخطيطها لطرد قادة حماس وأكدت تمسكها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

🔴بينما تحتضن #قطر جولات المفاوضات والوساطة بخصوص وقف إطلاق النار في #غزّة تتعرّض لحملة ممنهجة للمسّ من صورتها دوليا واتهامها بتمويل الإرهاب ودعمه، فمن يقف وراء هذه الهجمات المتكرّرة؟ pic.twitter.com/4spi36E8yr — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 13, 2024