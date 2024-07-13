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“راعية الإرهاب” .. من يقف وراء الهجوم على قطر؟!

باسل سيد
باسل سيد

وطن – تشهد قطر حملة استهداف ممنهجة منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023. حيث تروج صفحات ومواقع إعلامية مرموقة اتهامات لقطر بتمويل حركة حماس وحماية قادتها، بجانب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين.

تتزايد هذه الحملة على وقع الانتقادات لاستمرار الحرب في غزة، حيث يتم تناقل معلومات مضللة لضرب صورة البلاد.

ورغم تلك الاتهامات، نفت قطر بشدة تخطيطها لطرد قادة حماس وأكدت تمسكها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

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