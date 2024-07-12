مخاوف أمريكية من صفقة مايكروسوفت مع الإمارات

وطن – تزايدت المخاوف الأمريكية من صفقة الشراكة الناشئة بين مايكروسوفت وشركة الذكاء الاصطناعي G42 في أبوظبي، مما دفع مسؤولين أمريكيين إلى دعوة إدارة جو بايدن لإجراء تحقيق استخباراتي حول الصفقة.

طالب النائبان مايكل ماكول وجون مولينار في رسالة إلى مستشار الأمن القومي بالتحقيق في الصفقة التي وقعت في أبريل الماضي، مسلطين الضوء على علاقات الشركة الإماراتية بالصين.

🔴مخاوف أمريكية من صفقة شركة #مايكروسوفت مع #الإمارات، تدفع مشرعون جمهوريون إلى المطالبة بإجراء تحقيق استخباراتي للشراكة الناشئة بين “مايكروسوفت وشركة الذكاء الاصطناعي G42 في #أبوظبي

المخاوف الأمريكية تكمن أساسا في المخاطر التي يشكلها نقل تكنولوجيا #الذكاء_الاصطناعي إلى #الصين… pic.twitter.com/VHJnPLMjyZ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 12, 2024