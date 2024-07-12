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مخاوف أمريكية من صفقة مايكروسوفت مع الإمارات

باسل سيد
باسل سيد

وطن – تزايدت المخاوف الأمريكية من صفقة الشراكة الناشئة بين مايكروسوفت وشركة الذكاء الاصطناعي G42 في أبوظبي، مما دفع مسؤولين أمريكيين إلى دعوة إدارة جو بايدن لإجراء تحقيق استخباراتي حول الصفقة.

طالب النائبان مايكل ماكول وجون مولينار في رسالة إلى مستشار الأمن القومي بالتحقيق في الصفقة التي وقعت في أبريل الماضي، مسلطين الضوء على علاقات الشركة الإماراتية بالصين.

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