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تونس تستعد للانتخابات وسط أجواء متوترة وإجراءات انتخابية مثيرة للجدل

باسل سيد
باسل سيد

وطن – تستعد تونس لخوض الانتخابات في أكتوبر المقبل في ظروف وصفت بالمتوترة، حيث تعيش البلاد اختبارًا حقيقيًا لقيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

تأتي الانتخابات بعد إصدار الرئيس قيس سعيد لقوانين انتخابية جديدة، منها رفع سن المرشح للانتخابات من 35 إلى 40 سنة ومنع ترشح حاملي الجنسية المزدوجة.

كما اشترطت هيئة الانتخابات مؤخرًا على المترشحين تقديم “البطاقة عدد 3” التي تثبت خلوهم من السوابق العدلية، مما يحرم أي شخص له سوابق عدلية من الترشح.

 

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