نتنياهو أهدر قنابله ودبابات جيشه رابضة اليوم بلا ذخيرة..

وطن – أشارت تقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمر بأصعب أيامه، بعد نفاذ مخزون الذخيرة الذي أهدره في حرب خاسرة راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء. المصادر تؤكد أن الولايات المتحدة، التي كانت تزود إسرائيل بالذخيرة، قد أوقفت شحنات الأسلحة منذ أربعة أشهر كوسيلة للضغط على تل أبيب لقبول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.

في خطاب لاذع، سخر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من دبابة الميركافا الإسرائيلية، قائلاً إنها أصبحت صيدًا سهلًا لعبوات المقاومة في معارك قطاع غزة. الدبابة التي كانت تعتبر رمزًا للقوة أصبحت اليوم تتحرك دون ذخيرة أو ببضعة قنابل تالفة. وأكد نصر الله أن الآليات العسكرية الإسرائيلية المتطورة لم تعد مصدر رعب في القطاع، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من الشجاعية وأبدى رغبة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.