العراق يغرق في المخدرات: من معبر إلى مستهلك ومنتج في العقدين الأخيرين

وطن – يشهد العراق ارتفاعًا حادًا في تجارة وتعاطي المخدرات، حيث تحول من معبر إلى مستهلك ومنتج رئيسي خلال العقدين الأخيرين.

مع تصاعد نسبة الجرائم المروعة بسبب الإدمان، أصبحت المخدرات آفة تنهش عقول وأجساد الشباب، مهددة أجيال المستقبل. وصلت تجارة المخدرات في البلاد إلى آفاق غير مسبوقة، حيث أكدت السلطات العراقية وصول آلاف الأطنان من المخدرات عبر حدود إيران وسوريا، بما في ذلك الكريستال والكبتاغون والحشيش.

🔴 من الإرهاب الغاشم إلى الإرهاب الناعم.. #العراق العظيم يُعبث به.. من يقف وراء إغراقه بالمخدرات؟

سرعة انتشار #المخدرات تتجاوز الجهود الأمنية والحكومية، وسط اتهامات لأحزاب سياسية وميليشيات عراقية بحماية المهربين وتسهيل عملياتهم 👇 pic.twitter.com/SYQVMDPkJt — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 11, 2024