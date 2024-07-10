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لعنة العقد الثامن.. نبوءات بزوال إسرائيل في عام 2025!

باسل سيد
باسل سيد

وطن – مع بداية عملية “طوفان الأقصى”، عاد الحديث مجدداً عن “لعنة العقد الثامن لإسرائيل”، التي ألمح إليها أبو عبيدة في خطاباته الأخيرة.

تأسس الكيان المحتل عام 1948 على أرض فلسطين، ومنذ ذلك الحين عمل اليهود على جمع الشعب اليهودي على الأرض المحتلة، لكن المخاوف من زوال كيانهم بدأت بالظهور بناءً على نصوص تلمودية تشير إلى أن دولة اليهود لم تعمر أكثر من 80 عاماً إلا في فترتين: فترة داوود وفترة الحشمونائيم، وبداية تفكك الدولتين أيضاً كانت في العقد الثامن.

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