لعنة العقد الثامن.. نبوءات بزوال إسرائيل في عام 2025!

وطن – مع بداية عملية “طوفان الأقصى”، عاد الحديث مجدداً عن “لعنة العقد الثامن لإسرائيل”، التي ألمح إليها أبو عبيدة في خطاباته الأخيرة.

تأسس الكيان المحتل عام 1948 على أرض فلسطين، ومنذ ذلك الحين عمل اليهود على جمع الشعب اليهودي على الأرض المحتلة، لكن المخاوف من زوال كيانهم بدأت بالظهور بناءً على نصوص تلمودية تشير إلى أن دولة اليهود لم تعمر أكثر من 80 عاماً إلا في فترتين: فترة داوود وفترة الحشمونائيم، وبداية تفكك الدولتين أيضاً كانت في العقد الثامن.

🔴⚠نبوءة عام 1999 بمستقبل مرعب لإسرائيل في العام 2025.. تتزايد مخاوف الإسرائيليين من “اقتراب نهاية #إسرائيل” مع تأزم الوضع الداخلي واحتدام الصراعات السياسية.. هذه المخاوف تستند إلى نصوص تلمودية ونبوءات لدى #اليهود 👇 pic.twitter.com/2v58Puo6OT — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 10, 2024