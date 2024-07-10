انتخابات فرنسا البرلمانية.. ماكرون يغامر ويذلّ أقصى اليمين

وطن – تنفست شريحة واسعة من الفرنسيين الصعداء لحظة إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث تأرجحت فرنسا بين أقصى اليمين واليسار في أسبوع واحد.

حققت أحزاب اليسار ريمونتادا تاريخية، لتسحب العاصمة اليسارية بقية المقاطعات والأقاليم للتصويت ضد التجمع الوطني وحلفائه، الذين حلوا ثالثًا بعد جماعة ماكرون.