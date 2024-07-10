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اعتقال المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا بتهمة “تمجيد الإرهاب” لدعمه فلسطين

وطن
وطن

وطن – في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، اعتقلت السلطات الفرنسية المفكر السياسي البارز فرانسوا بورغا بتهمة “تمجيد الإرهاب” بسبب دعمه العلني لغزة وفلسطين.

بورغا، المعروف بدفاعه الشرس عن حقوق الفلسطينيين ورفضه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مثل أمام المحققين للرد على التهمة التي وصفها بأنها “ملفقة”.

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