اعتقال المفكر الفرنسي فرانسوا بورغا بتهمة “تمجيد الإرهاب” لدعمه فلسطين

وطن – في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، اعتقلت السلطات الفرنسية المفكر السياسي البارز فرانسوا بورغا بتهمة “تمجيد الإرهاب” بسبب دعمه العلني لغزة وفلسطين.

بورغا، المعروف بدفاعه الشرس عن حقوق الفلسطينيين ورفضه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، مثل أمام المحققين للرد على التهمة التي وصفها بأنها “ملفقة”.

🔴عُرف عنه دفاعه الشرس عن الحق الفلسطيني.. إنه المفكر السياسي البارز الذي عارض سياسة #ماكرون الداعمة للعدوان الإسرائيلي على #غزة.. #فرنسا تعتقل “فرانسوا بورغا” بتهمة “تمجيد الإرهاب”.. أين حرية الرأي والتعبير التي تزعم فرنسا أنها تكفلها؟ 👇 pic.twitter.com/3AjCnxF5zg — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 10, 2024