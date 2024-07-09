حملات تشويه ضخمة ضد قطر.. من يقف وراءها؟

وطن – تتعرض دولة قطر لحملات تشويه دولية بلغات متعددة، بدءًا من نهاية 2023 ومع استمرار الحرب على غزة.

الباحثان في التضليل الإعلامي كشفا عن معلومات مثيرة حول هذه الحملات التي تتضمن مواقع إلكترونية مشبوهة، إعلانات في ساحة تايمز سكوير، والمئات من إعلانات التشهير على فيسبوك.

الحملة تهاجم قطر ورموزها مثل الشيخة موزة، وتتهم الدوحة بتمويل إرهابيين ودعوة لمقاطعة مؤسساتها. التحليلات تشير إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز مشاعر التشكيك حيال قطر وتزامنت مع انتخابات دراماتيكية في الولايات المتحدة وأوروبا.