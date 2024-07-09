السعودية تمنح الجنسية لرياضيين أجانب بينما تدوس حقوق مواطنيها!

وطن – في خطوة جديدة تتماشى مع رؤية محمد بن سلمان، منحت الحكومة السعودية الجنسية لمجموعة من الرياضيين، بعد أيام قليلة من تجنيس علماء وأطباء وأكاديميين.

هذه القرارات تنفذ أمراً ملكياً صدر في 2019، وشملت الأمريكيين مريم التميمي، المُسجّلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والحارس عبد الباسط سليمان الذي لعب في صفوف ناديي الرائد وضمك بين 2019 و2022، ولاعب ألعاب القوى محمد بن داود تولو، ولاعب التنس البريطاني عيسى شير علي، والفرنسية ميسان حسين في التنس، واللاعب شيرجيو موسى عارف في رياضة الغولف، والملاكمة السورية تسنيم قصاب.