أبو عبيدة يصفع زعماء الأمة المتخاذلين بقصة الشهيد عبد القادر الحسيني.. فمن هو؟

وطن – في ظهور لافت في اليوم الـ275 للحرب على غزة، وجه المتحدث باسم القسام أبو عبيدة رسائل مهمة، مشيداً بالشهداء والمجاهدين، وعلى رأسهم الشهيد عبد القادر الحسيني.

عبد القادر الحسيني، قائد المجاهدين وابن شيخ المجاهدين، هو سياسي فلسطيني مقدسي وقائد عسكري مناضل من أجل القضية الفلسطينية. وُلد في إسطنبول عام 1908 لعائلة مقربة من البلاط العثماني، وقاد التحركات النضالية ضد الإنجليز بعد توقيع وعد بلفور.

في عام 1947، أعاد تشكيل قوات جيش الجهاد المقدس بعد اختياره قائداً عاماً لها، وتمكّن من إحراز انتصارات هامة ضدّ القوات الصهيونية في القدس، حتى استشهد بعد هجوم قوات الهاغاناه اليهودية على قرية القسطل.