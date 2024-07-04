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لونا الشبل.. مستشارة الأسد المدللة بين حياة وموت وروايات عن محاولة اغتيال

بقلم
لونا الشبل

وطن – ناهضت الثورة السورية وعملت على شيطنتها، وأعلنت انحيازها الكامل للنظام حتى لُقّبت بمستشارة الأسد المدللة. لونا الشبل، المعروفة من خلال عملها في قناة “الجزيرة” والتي تنكرت لها عقب استقالتها، تتعرض لحادث قاتل.

أصيبت الشبل بنزيف دماغي حاد ووصفت حالتها بالخطيرة، إثر حادث تصادم سيارتها بسيارة مصفحة في دمشق.

تعتبر الشبل من الشخصيات الفاعلة في المشهدين السياسي والإعلامي، حيث قادت حملة تشويه كبرى ضد الثورة السورية، ونشرت معلومات مضللة لتمجيد نظام بشار الأسد.

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