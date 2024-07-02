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هل ينقذ ترامب مشروع التطبيع السعودي بعد تهديدات الحوثي؟

بقلم
التطبيع السعودي مع إسرائيل

وطن – في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، يواجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحديات كبيرة في تمرير مشروع التطبيع مع إسرائيل، الذي بات مهددًا بعد تهديدات الحوثيين ودعمهم للمقاومة الفلسطينية.

مشروع التطبيع الذي كان على وشك الاكتمال قبل أحداث “طوفان الأقصى” أصبح الآن في موقف حرج، حيث يضيف الملف اليمني تعقيدات جديدة. الحوثيون أعلنوا إسنادهم لغزة وتهديدهم للدول الداعمة للاحتلال، مما يجعل أي تحرك نحو التطبيع بمثابة عودة لدائرة الحرب مع الحوثي، ما يشكل مخاطر على المملكة ومشاريعها.

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