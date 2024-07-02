ناليدي باندور.. إقالة الوزيرة الشجاعة التي عرت إسرائيل ودعمت حقوق الفلسطينيين

وطن – في خطوة مفاجئة، قررت جنوب أفريقيا إقالة وزيرة خارجيتها الشجاعة ناليدي باندور وتعيين رونالد لامول خلفًا لها في تشكيلة حكومة الرئيس سيريل رامافوزا الجديدة.

جاء هذا القرار بعد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات وتشكيل ائتلاف حكومي جديد بقيادة حزب التجمع الديمقراطي، الذي وضع إقالة باندور من أولى مطالبه.

🛑 للأسف بلغت #إسرائيل و #أمريكا مرادهما بالإطاحة “بالمرأة الشجاعة” التي دعمت الحق الفلسطيني، ولم ترهبها تهديدات مخابرات #الاحتلال واللوبي الصهيوني. 🛑 غضب واسع في #جنوب_افريقيا بعد إقالة #ناليدي_باندور وزيرة الخارجية التي جرت إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية وعرتها أمام العالم pic.twitter.com/jhMhqT7nPo — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 2, 2024