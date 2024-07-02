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ناليدي باندور.. إقالة الوزيرة الشجاعة التي عرت إسرائيل ودعمت حقوق الفلسطينيين

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ناليدي باندور

وطن – في خطوة مفاجئة، قررت جنوب أفريقيا إقالة وزيرة خارجيتها الشجاعة ناليدي باندور وتعيين رونالد لامول خلفًا لها في تشكيلة حكومة الرئيس سيريل رامافوزا الجديدة.

جاء هذا القرار بعد خسارة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات وتشكيل ائتلاف حكومي جديد بقيادة حزب التجمع الديمقراطي، الذي وضع إقالة باندور من أولى مطالبه.

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