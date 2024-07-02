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قلق جزائري من صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية

بقلم
انتخابات فرنسا

وطن – تعيش الجزائر حالة من القلق والترقب تزامنًا مع إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، وذلك بسبب تخوفات من صعود اليمين المتطرف بزعامة حزب بارديلا.

تأتي هذه المخاوف في ظل حديث عن تغييرات محتملة في مستقبل العلاقات بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق باتفاقية الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر في 27 ديسمبر 1968، والتي وعد حزب بارديلا بمراجعتها حال فوزه.

هذا القلق يتزامن أيضًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الجزائرية المزمع عقدها في 7 سبتمبر، وزيارة الرئيس الجزائري تبون المرتقبة لباريس.

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