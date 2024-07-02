فضيحة فساد تهز الهيئة الليبية للإغاثة.. اختلاس 20 مليون دينار في أقل من 20 يومًا

وطن – كشفت التحقيقات عن فضيحة فساد ضخمة تهز الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، حيث تم اختلاس 20 مليون دينار من حساب الهيئة في أقل من 20 يومًا.

الإعلامي الليبي خليل الحاسي أكد أن المسؤولين، بما فيهم نواب عيسى العريبي وبدر النحيب، بالتعاون مع رئيس الهيئة عبدالله الخفيفي، تورطوا في نهب أموال الهيئة عبر مكافآت لأسماء وهمية وتذاكر سفر.

الحاسي شدد على أن هذا النهب بدأ منذ سنوات، واتهم النائب عيسى العريبي باستغلال نفوذه للحصول على النصيب الأكبر من الأموال المختلسة، مطالبًا بعدم التعامل مع الهيئة التي تحولت إلى مركز للفساد ونهب الأموال.