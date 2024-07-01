السعودية تكتفي بمراقبة هجمات الحوثي في البحر الأحمر خوفا من ردّة فعل لا تحمد عقباها

وطن – في تطور جديد في مجال الملاحة الدولية، كثفت جماعة أنصار الله الحوثي هجماتها على السفن المتجهة إلى موانئ الكيان في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مما يهدد مطامع السعودية في توسيع قطاع الخدمات اللوجستية في إطار رؤية 2030.

تأتي هذه الهجمات بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة، مما أثار استنفارًا أمنيًا غير مسبوق من قبل القوى الغربية. على الرغم من الدعم الأمريكي والأوروبي، فشلت جهود ردع الهجمات، مما أجبر أكثر من 50% من السفن العالمية على تغيير مساراتها، مما تسبب في تأخير وصول السلع وتكبد خسائر فادحة.