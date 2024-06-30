عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: “إياك ونسف الصفقة مع حماس هذه المرة”

وطن – اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب على حساب حياة أبنائهم الأسرى لدى حركة حماس.

وجاء هذا الهجوم بعد تقديم واشنطن صياغة جديدة لأجزاء من مقترح “تبادل الأسرى”، حيث ضغطت على قطر ومصر للضغط على حماس لقبول الاقتراح الجديد.

“إياك ونسف الصفقة”.. مجددا عائلات الأسرى الإسرائيليين يهددون رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو بغضب عارم قد يعصف به، ويتهمونه بإطالة أمد الحرب على حساب حياة أبنائهم الأسرى لدى #حماس pic.twitter.com/RpzOhrT8ot — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 30, 2024