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عائلات الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: “إياك ونسف الصفقة مع حماس هذه المرة”

بقلم
عائلات الأسرى الإسرائيليين

وطن – اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب على حساب حياة أبنائهم الأسرى لدى حركة حماس.

وجاء هذا الهجوم بعد تقديم واشنطن صياغة جديدة لأجزاء من مقترح “تبادل الأسرى”، حيث ضغطت على قطر ومصر للضغط على حماس لقبول الاقتراح الجديد.

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