طائرة العرجاني تكشف فضائح السيسي وأولاده.. قضية “طائرة زامبيا” تعود للواجهة وتحرج النظام المصري

وطن – في تطور مثير لقضية “طائرة زامبيا”، كشفت إفادة خطية بخط إبراهيم العرجاني عن ملكيته للطائرة الخاصة التي أثارت جدلًا واسعًا في أغسطس الماضي. وكانت السلطات الزامبية قد داهمت الطائرة الخاصة القادمة من القاهرة، واعتقلت 10 أشخاص وصادرت ملايين الدولارات وأسلحة وذهب مزيف.

العرجاني، الذي نفى أي صلة له أو معرفة بنشاط الأفراد الذين استأجروا طائرته، أكد ملكيته للطائرة في إفادة خطية قدمها للمحكمة العليا في زامبيا بديسمبر. ورغم اعتقال المهربين المصريين وتسليمهم للقاهرة، لم تحقق أي جهة قضائية مصرية في تلك الجريمة، ولا يعرف أحد مصير المتهمين أو القضية.