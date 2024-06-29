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فشل ابن سلمان وجنون تركي آل الشيخ يستنزفان أموال السعودية

بقلم

وطن – تحذيرات خطيرة من تنامي المخاطر المالية التي تواجهها السعودية بسبب الإنفاق الهائل في مشروعات ضخمة ومتزامنة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، وفورة الإنفاق في مجالات الترفيه تحت إدارة تركي آل الشيخ.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، تنفذ السعودية مشروعات ضخمة مثل مشروع نيوم، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر بتكلفة تصل إلى 500 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير عقاري بقيمة 48 مليار دولار، وإنشاء شركة طيران عالمية، واستثمار بـ100 مليار دولار في الرقائق والإلكترونيات.

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