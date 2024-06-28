بعد وفاة إبراهيم رئيسي.. من يخلفه ويفوز برئاسة إيران؟!

وطن – تشهد إيران سباق الانتخابات الرئاسية وسط منافسة حادة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية.

في هذا الفيديو عرض لأبرز المرشرحين لخلافة رئيسي.

تشهد #إيران انتخابات رئاسية لاختيار رئيس جديد خلفا لـ #إبراهيم_رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية.. ويتنافس مجموعة من المرشحين البارزين الذين يمثلون خليطا بين المحافظين والإصلاحيين، مما يجعل هذه الانتخابات حاسمة في تحديد مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي pic.twitter.com/3rYAvfrzlD

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 28, 2024