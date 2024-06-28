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بعد وفاة إبراهيم رئيسي.. من يخلفه ويفوز برئاسة إيران؟!

بقلم
خلافة إبراهيم رئيسي

وطن – تشهد إيران سباق الانتخابات الرئاسية وسط منافسة حادة لاختيار رئيس خلفا لإبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية.

في هذا الفيديو عرض لأبرز المرشرحين لخلافة رئيسي.

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