تيك توك.. حل للثراء السريع وأصاب الشباب بالجنون

وطن – تشهد المنصة الرقمية الأشهر عالميًا “تيك توك” ثورة في عالم صناعة المحتوى وجني الأموال. من أسود تزأر ونسور تصدح إلى منتجات وخدمات متنوعة تُباع مباشرة على الهواء، تيك توك أصبح بيئة خصبة لتحصيل الثروات بفضل ميزاته المبتكرة.

القدرة على الظهور المباشر (live) أمام الملايين فتحت الباب أمام المستخدمين لجني الثروات، حسب مهاراتهم وإبداعاتهم.

سواء بالتسويق أو التحديات التي تحدث بين شخصين أو أكثر، يحصل المستخدمون على مكافآت مختلفة الأشكال مثل “البطة” و”الأسد” التي تتحول فيما بعد إلى دولارات.