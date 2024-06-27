الرئيسية » الهدهد » بوادر تمرد في صفوف جيش الاحتلال.. جنود احتياط يرفضون العودة لحرب غزة

بوادر تمرد في صفوف جيش الاحتلال.. جنود احتياط يرفضون العودة لحرب غزة

بقلم
تمرد جنود الاحتياط الإسرائيليين

وطن – في تطور صادم، وقع عشرات الجنود الاحتياطيين الإسرائيليين على أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر. رسالة التمرد وقعها 42 جندي احتياط، يعبرون فيها عن رفضهم العودة للمشاركة في الحرب.

الجنود عبروا عن رفضهم للهجوم البري المتواصل على مدينة رفح، مؤكدين أن هذا الهجوم يعرض حياتهم وحياة الأبرياء في رفح للخطر، ولا يمكن أن يعيد الأسرى وهم على قيد الحياة.

من بين الموقعين، 16 جنديًا يخدمون في فيلق المخابرات، و7 جنود يتبعون قيادة الجبهة الداخلية، بينما البقية في وحدات المشاة والهندسة القتالية والمدرعات، بالإضافة إلى اثنين يخدمون في وحدات النخبة (قوات خاصة).

  • اقرأ أيضا:
تطور نوعي في الحرب على غزة.. ماذا يعني تمرد جنود إسرائيليين على “اجتياح رفح”؟

قد يعجبك أيضاً

كلاب الاحتلال

مشهد صادم.. كلاب الاحتلال تهاجم مسنة فلسطينية أثناء نومها وتصيبها بجراح

تمرد جنود الاحتياط الإسرائيليين

بوادر تمرد في صفوف جيش الاحتلال.. جنود احتياط يرفضون العودة لحرب غزة

جنود أمريكيون يقتلون الفلسطينيين

فضح ادعاءات بايدن.. ضابط أمريكي يعترف بمشاركة جنود أمريكيين في القتال مع إسرائيل

قانون تقنين المثلية في تونس

هل تقنين المثلية الجنسية سيغير حال التونسيين؟

مرض حمى غرب النيل في إسرائيل

مرض قاتل لا تظهر أعراضه يضرب إسرائيل ويتسبب بوفيات!

انقلاب على نتنياهو

سارة نتنياهو تثير ضجة وتتهم الجيش بمحاولة انقلاب عسكري على زوجها

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior