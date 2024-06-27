بوادر تمرد في صفوف جيش الاحتلال.. جنود احتياط يرفضون العودة لحرب غزة

وطن – في تطور صادم، وقع عشرات الجنود الاحتياطيين الإسرائيليين على أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر. رسالة التمرد وقعها 42 جندي احتياط، يعبرون فيها عن رفضهم العودة للمشاركة في الحرب.

الجنود عبروا عن رفضهم للهجوم البري المتواصل على مدينة رفح، مؤكدين أن هذا الهجوم يعرض حياتهم وحياة الأبرياء في رفح للخطر، ولا يمكن أن يعيد الأسرى وهم على قيد الحياة.

من بين الموقعين، 16 جنديًا يخدمون في فيلق المخابرات، و7 جنود يتبعون قيادة الجبهة الداخلية، بينما البقية في وحدات المشاة والهندسة القتالية والمدرعات، بالإضافة إلى اثنين يخدمون في وحدات النخبة (قوات خاصة).