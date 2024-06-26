ريما حسن.. لاجئة فلسطينية من المخيمات إلى البرلمان الأوروبي

وطن – ريما حسن، محامية فرنسية من أصل فلسطيني، تُعَد واحدة من أبرز الوجوه الناقدة لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وصفت العدوان الإسرائيلي على غزة بـ”حرب إبادة” وشددت على أن حركة حماس “تقوم بعمل مشروع”.

رغم الترهيب والكراهية، حققت ريما حلمها وفازت بمقعد في البرلمان الأوروبي عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري.

تعرضت للتهديد وضغوطات سياسية وقانونية كبيرة وتناهض إجرام الاحتلال الإسرائيلي وتصف الحرب على #غزة بـ”الإبادة”…تعرف على أول فرنسية من أصلٍ فلسطينيٍّ تدخل البرلمان الأوروبيّ pic.twitter.com/8LvcDU1vIz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 26, 2024