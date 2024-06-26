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ريما حسن.. لاجئة فلسطينية من المخيمات إلى البرلمان الأوروبي

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ريما حسن

وطن – ريما حسن، محامية فرنسية من أصل فلسطيني، تُعَد واحدة من أبرز الوجوه الناقدة لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وصفت العدوان الإسرائيلي على غزة بـ”حرب إبادة” وشددت على أن حركة حماس “تقوم بعمل مشروع”.

رغم الترهيب والكراهية، حققت ريما حلمها وفازت بمقعد في البرلمان الأوروبي عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري.

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