خطة إسرائيلية للسيطرة على الضفة الغربية بشكل دائم.. تسريب يحدث ضجة

وطن – كشف تسجيل صوتي مسرب لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن خطة إسرائيلية سرية للسيطرة على الضفة الغربية.

التسجيل، الذي سربته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أظهر أن سموتريتش اجتمع مع مجموعة من المستوطنين في 9 يونيو الجاري لبحث الخطة التي تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة وإجهاض أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية.

“تغيير الحمض النووي لنظام الحكم في الضفة”.. تسجيل صوتي مسرب للوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يفضح خطة #إسرائيل السرية للسيطرة على #الضفة_الغربية بشكل دائم وتسليمها إلى موظفين مدنيين، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه بدون اتهامها بضمها رسميا pic.twitter.com/YTiz0SXfi4 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 24, 2024