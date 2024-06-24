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خطة إسرائيلية للسيطرة على الضفة الغربية بشكل دائم.. تسريب يحدث ضجة

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السيطرة على الضفة الغربية

وطن – كشف تسجيل صوتي مسرب لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن خطة إسرائيلية سرية للسيطرة على الضفة الغربية.

التسجيل، الذي سربته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أظهر أن سموتريتش اجتمع مع مجموعة من المستوطنين في 9 يونيو الجاري لبحث الخطة التي تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة وإجهاض أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية.

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