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سيناريو الظلام.. مخاوف إسرائيلية من طبول الحرب مع حزب الله

بقلم
مخاوف إسرائيلية من ضرب حزب الله للبنية التحتية والكهرباء في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية

وطن – تعيش إسرائيل هواجس من تحول حياتها إلى ظلام جراء أزمة كهرباء محتملة، في ظل تصاعد التوترات مع حزب الله.

تشير التوقعات إلى هجوم محتمل بما يقرب من 4000 صاروخ يوميًا من حزب الله، ما قد يتسبب في أضرار كبيرة للبنية التحتية عامة والكهرباء بشكل خاص.

شاؤول غولدشتاين، الرئيس التنفيذي لشركة نيغا المسؤولة عن الكهرباء، عبر عن مخاوفه من السيناريو الأخطر والأصعب في تاريخ الاحتلال، حيث يرى أن “حزب الله يستطيع بسهولة أن يقطع الكهرباء في إسرائيل”، مما سيصعب العيش فيها ويضطر آلاف الإسرائيليين لمغادرتها.

 

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مخاوف إسرائيلية من ضرب حزب الله للبنية التحتية والكهرباء في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية

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