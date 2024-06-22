هل ينهي الاحتلال الحرب على غزّة ويجتاح لبنان؟

وطن – تبدو الحرب البرية في غزة على وشك دخول منعرجها الأخير، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي المرهق يلوح بالانسحاب، متمردًا على حكومة بيبي نتنياهو. أعلن الجيش تهدئة أحادية في رفح، ما أدى إلى جنون الحكومة.

من المتوقع أن يعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القادمة انتصاره على المقاومة في غزة، ويبدأ بسحب قواته تدريجيًا، تمهيدًا لصفقة تبادل لاستعادة المحتجزين الأحياء والأموات.

في الوقت نفسه، تتصاعد الهجمات من حزب الله على الجبهة الشمالية، حيث أظهر الهدهد الضعف الاستخباراتي للاحتلال وأشعل الغضب الداخلي المتنامي. لكن إسرائيل ليست جاهزة لحرب جديدة في الجبهة الشمالية، حيث جيشها خارج الثكنات منذ 9 أشهر، فيما استعد حزب الله لأي مواجهة محتملة.