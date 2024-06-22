الرئيسية » تقارير » هل ينهي الاحتلال الحرب على غزّة ويجتاح لبنان؟

هل ينهي الاحتلال الحرب على غزّة ويجتاح لبنان؟

بقلم
هل ينهي الاحتلال الحرب على غزّة ويجتاح لبنان؟

وطن – تبدو الحرب البرية في غزة على وشك دخول منعرجها الأخير، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي المرهق يلوح بالانسحاب، متمردًا على حكومة بيبي نتنياهو. أعلن الجيش تهدئة أحادية في رفح، ما أدى إلى جنون الحكومة.

من المتوقع أن يعلن الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القادمة انتصاره على المقاومة في غزة، ويبدأ بسحب قواته تدريجيًا، تمهيدًا لصفقة تبادل لاستعادة المحتجزين الأحياء والأموات.

في الوقت نفسه، تتصاعد الهجمات من حزب الله على الجبهة الشمالية، حيث أظهر الهدهد الضعف الاستخباراتي للاحتلال وأشعل الغضب الداخلي المتنامي. لكن إسرائيل ليست جاهزة لحرب جديدة في الجبهة الشمالية، حيث جيشها خارج الثكنات منذ 9 أشهر، فيما استعد حزب الله لأي مواجهة محتملة.

  • اقرأ أيضا:
مع تفاقم التوترات على الجبهة اللبنانية.. لماذا يفشل الاحتلال في صد المسيرات؟

قد يعجبك أيضاً

هل ينهي الاحتلال الحرب على غزّة ويجتاح لبنان؟

هل ينهي الاحتلال الحرب على غزّة ويجتاح لبنان؟

ميناء مغربي يزود إسرائيل بالغذاء والوقود

علىى وقع مجازر غزة.. ميناء مغربي يزود سفينة إسرائيلية بالغذاء والوقود

صد مسيرات حزب الله

مع تفاقم التوترات على الجبهة اللبنانية.. لماذا يفشل الاحتلال في صد المسيرات؟

تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر

فيديو نشرته الاستخبارات الأمريكية ..أدلة جديدة تكشف تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر

اعتقال يمني انتقد ابن سلمان

اعتقال يمني انتقد “ابن سلمان”…هل أصبحت الحج والعمرة “مصيدة” للمعارضين؟

استهداف سعيد الغامدي

إخوة الشيخ سعيد الغامدي هدف لابن سلمان.. إعدام وأحكام بالسجن لـ 20 عاما!!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior