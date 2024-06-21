يتوسّط لتجنيب إسرائيل حربا مع حزب اللّه.. من يكون عاموس هوكشتاين مبعوث بايدن الخاص؟

وطن – طار عاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل ومنها إلى لبنان في محاولة لمنع المزيد من التصعيد في الحرب مع حزب الله.

هوكشتاين، المولود في إسرائيل لأبوين من أصل أمريكي، التحق بجيش الاحتلال وخدم في سلاح المدرعات قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة.

يتحدث العبرية ويعرف نفسه بأنه يهودي أرثوذكسي حديث، مما يجعله وسيطًا مثاليًا لواشنطن في النزاعات التي تكون إسرائيل طرفًا فيها.