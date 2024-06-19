سيظل عصيًا على المطبّعين.. لبنان يرفض مشروع تطبيع الإماراتي خلف الحبتور

وطن – يعد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور من أوائل المهلّلين لقطار التطبيع العربي مع إسرائيل، مستخدمًا نفوذه وأمواله لخدمة هذا المشروع. ورغم محاولاته الأخيرة لاستغلال الأوضاع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في عام 2020، إلا أن لبنان ظل متمسكًا بموقفه الرافض للتطبيع.

خلف الحبتور، صاحب مجموعة الحبتور الشهيرة والمقرّب من السلطة الإماراتية، أعلن نيته إطلاق قناة فضائية من لبنان، قال إنها ستوفر 300 وظيفة للشباب اللبناني في مجال الإعلام. لكن الهدف الحقيقي وراء هذا المشروع، كما يبدو، كان خلق حاضنة شعبية تقبل فكرة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهو ما يتعارض مع الدستور اللبناني الذي يجرّم التطبيع.