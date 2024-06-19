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بسبب تصريحات نتنياهو.. البيت الأبيض يلغي اجتماعًا رفيع المستوى مع إسرائيل

بقلم

وطن – في حلقة جديدة من التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل، ألغى البيت الأبيض اجتماعًا أمريكيًا إسرائيليًا رفيع المستوى كان من المقرر عقده يوم 20 يونيو بشأن إيران.

جاء هذا القرار بعد نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو زعم خلاله أن الولايات المتحدة تحجب المساعدات العسكرية عن إسرائيل.

كشف موقع “أكسيوس” أن سبب إلغاء الاجتماع يعود إلى غضب كبار مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن من الفيديو، وهو ما عبّر عنه المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين في رسالة سلمها لنتنياهو خلال اجتماع عُقد في تل أبيب بعد ساعات من نشر الفيديو.

وأكد نتنياهو في الفيديو أن واشنطن ترفض تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخيرة منذ شهرين، واصفًا ذلك بالأمر غير المعقول وأعرب عن أمله في إزالة العقبات.

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