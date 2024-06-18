مملكة تكميم الأفواه.. كيف تواطأت شركات التواصل الاجتماعي مع النظام السعودي؟

وطن – توظّف السعودية أموالها الطائلة لشراء تواطؤ منصات التواصل الاجتماعي الكبرى والإطاحة بمعارضي بن سلمان أو حظر منشوراتهم.

من بين الأيادي التي تمدها مملكة بن سلمان لإسكات المعارضين، تبرز منصة X (تويتر سابقًا)، حيث يمتلك الأمير الوليد بن طلال ثاني أكبر حصة أسهم في الشركة.

في عام 2022، أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن لثلاث سنوات ونصف ضد مدير سابق في شركة تويتر، أُدين بالتجسّس لصالح مسؤولين سعوديين، حيث أغرقوه بالأموال مقابل معلومات حساسة ساعدتهم في الوصول إلى مستخدمين معارضين للسلطة.