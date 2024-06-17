هل تتخلّى السعودية عن اتفاقية البترودولار مع الولايات المتحدة؟

وطن – انتهت منذ أيام صلاحية اتفاقية البترودولار التي وقعتها الولايات المتحدة مع السعودية قبل 50 عامًا، والتي كانت تشترط بيع المملكة لنفطها بالدولار حصريًا واستثمار فائض عائداتها في سندات الخزانة الأمريكية مقابل توفير الحماية العسكرية الأمريكية للمملكة.

هذه الاتفاقية أسهمت في تعزيز مكانة الدولار ودعم القوة الاقتصادية الأمريكية. إلا أن السعودية، التي لم تجدد العقد، يبدو أنها قررت تجاوز الهيمنة الأمريكية، خاصة مع الفتور الذي تشهده العلاقة بين البلدين بسبب سياسات أوبك+.