حجاج بيت الله يتحدون قوانين ابن سلمان وينتصرون لغزة

وطن – تحدى حجاج بيت الله الحرام تحذيرات نظام ابن سلمان وشيوخه من رفع أي شعارات سياسية، مؤكدين أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدانهم.

تزامنت دعوات الحجاج مع رسالة أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم المقاومة، الذي طلب منهم تذكر إخوانهم في غزة وفلسطين في دعواتهم.

في المقابل، لم يتم التطرق لوحشية الاحتلال في خطبة عرفة التي ألقاها ماهر المعيقلي، مما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. استهجن النشطاء عدم تركيز المعيقلي على قضية المسلمين الأولى، والاكتفاء بدعاء وحيد لنصرة غزة في نهاية خطبته، مشددًا على أن الحج ليس مكانًا للشعارات السياسية.