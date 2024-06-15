ترحيب بارد من ميلوني تجاه ماكرون.. توتر يهيمن على قمة مجموعة السبع فما القصة؟

وطن – شهدت قلعة سويفي في برينديسي بإيطاليا ترحيباً بارداً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند وصوله لحضور حفل عشاء على شرف قادة مجموعة السبع.

اللقطات أظهرت حجم التوتر والخلافات بين الجانبين، والتي تعود إلى الانتخابات الأوروبية التي يتقدم فيها اليمين المتطرف، وكذلك محاولة إضافة الإجهاض إلى البيان الختامي للقمة.

ترحيب بارد ونظرات تخطف الكاميرات وجهتها رئيسة وزراء #إيطاليا #جورجيا_ميلوني تجاه الرئيس الفرنسي #ماكرون خلال قمة السبع.. لماذا هذا الغضب المكتوم؟ pic.twitter.com/GXJqRkJtma — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 15, 2024