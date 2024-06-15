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ترحيب بارد من ميلوني تجاه ماكرون.. توتر يهيمن على قمة مجموعة السبع فما القصة؟

بقلم
ترحيب بارد من ميلوني تجاه ماكرون

وطن – شهدت قلعة سويفي في برينديسي بإيطاليا ترحيباً بارداً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند وصوله لحضور حفل عشاء على شرف قادة مجموعة السبع.

اللقطات أظهرت حجم التوتر والخلافات بين الجانبين، والتي تعود إلى الانتخابات الأوروبية التي يتقدم فيها اليمين المتطرف، وكذلك محاولة إضافة الإجهاض إلى البيان الختامي للقمة.

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