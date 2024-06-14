هل تحسم موسكو معركة البشرية مع السرطان؟!

وطن – أعلنت روسيا عن نجاح تجارب لقاح جديد لعلاج السرطان، ما يشكل خبراً ساراً لمرضى هذا المرض الخبيث.

التجارب، التي أجريت على فئران مصابة بسرطان الجلد، أظهرت أن أجهزة المناعة لدى الفئران الملقحة عملت بفعالية في محاربة السرطان، ما أدى إلى الحفاظ على حياتها مقارنة بالفئران غير الملقحة.

لقاح مضاد لجميع أنواع #السرطان اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت على الفئران المخبرية…#روسيا تزف خبرا سارا لمرضى السرطان، فهل تحسم أشرس حرب في تاريخ البشرية؟ pic.twitter.com/Sx6icRSW1l — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 15, 2024