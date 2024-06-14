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فضيحة عبدالخالق عبدالله عن رئيس وزراء قطر وحماس.. ما القصة؟

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وطن – أثار الأكاديمي الإماراتي المقرب من النظام، عبدالخالق عبدالله، غضبًا واسعًا في قطر بسبب تصريحاته الأخيرة التي حرف فيها تصريحات رئيس الوزراء القطري عن استضافة الدوحة لقادة حماس.

وقال رئيس الوزراء القطري إن استضافة قادة حماس لا يعني تأييد الحركة.

نشر عبدالخالق عبدالله تعليقًا على منصات التواصل الاجتماعي قائلاً: “حان الوقت لقادة حماس للاستعداد لمغادرة الدوحة ربما إلى صنعاء”، مما أثار موجة من الانتقادات من نشطاء قطريين اتهموه بمحاولة حرف مسار التصريح. وأكدوا أن رئيس الوزراء القطري لم يتحدث عن احتمالية مغادرة قادة حماس.

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