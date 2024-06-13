كاتبة إسرائيلية: تحولنا لدولة فاشية والإسرائيليون يصدقون حماس أكثر

وطن – المحاضرة والناشطة في الأوساط المدنية الإسرائيلية، أوريت ياعيل، تتهم دولتها بممارسات فاشية استبدادية، مشيرة إلى أن إسرائيل تمنع الاحتجاج وتقيد حرية الرأي والتعبير حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر الأكاذيب عن انتصارات مزعومة بينما شمال البلاد يحترق وعشرات الآلاف من العائلات فقدوا منازلهم بسبب ضربات حزب الله.

تتهم المحاضرة والناشطة الإسرائيلية أوريت ياعيل دولة الكيان الصهيوني بتحولها إلى نظام فاشي استبدادي، مواطنوها ليسوا لهم أولوية وكل ما يخدم مصالح زعمائها مشروع ومتاح على حساب الجميع.#غزة #إسرائيل #فلسطين pic.twitter.com/bxI4Ez1Aps — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) June 13, 2024