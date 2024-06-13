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غوانتانامو الإسرائيلي.. الجحيم الذي عذب فيه 4000 غزّي

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وطن – كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن ظروف قاسية ومهينة يتعرض لها 4000 فلسطيني من غزة، اعتقلتهم إسرائيل في سجن كبير في الجنوب، دون توجيه تهم لهم.

تم منع المعتقلين من الوقوف والكلام وحتى النوم ليلاً.

حول الاحتلال قاعدة سيد تيمان إلى معتقل شبيه بقاعدة غوانتانامو الأمريكية في كوبا، حيث تحولت الثكنة العسكرية إلى مركز للتحقيق المؤقت والتعذيب.

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