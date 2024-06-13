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شعارات سياسية للحوثيين في الحرم المكي…أين بن سلمان من اجتثاثهم؟

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شعارات سياسية للحوثيين في الحرم المكي

وطن – نجح قيادي حوثي في إظهار محمد بن سلمان في أضعف حالاته، حيث لم تكتفِ جماعة الحوثي بهزيمته عسكريًا وقصف المنشآت الحيوية داخل السعودية، بل أظهرت مدى تراجع هيبته وقوته.

القيادي في جماعة الحوثي، يحيى الرزامي، الذي كان مطلوبًا للسعودية خلال “عاصفة الحزم”، ظهر مؤخرًا يتجول داخل الحرم المكي لأداء فريضة الحج تحت حراسة أمنية مشددة، مما أثار جدلاً واسعًا.

هذه الزيارة تأتي بعد 7 سنوات من توعد محمد بن سلمان باجتثاث جماعة الحوثي، حيث قال سابقًا: “نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة”.

ومع ذلك، لم يكتفِ الحوثيون بدخول الحرم المكي رغماً عن بن سلمان، بل رفعوا شعارات طائفية ورددوا اسم زعيمهم عبد الملك الحوثي وسط القسم لولائه، ودعوا على أعدائه، ومن ضمنهم محمد بن سلمان.

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