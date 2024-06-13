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تهديد عائلات الجنود الإسرائيليين في غزة بعدم إرسال أبنائهم للجبهات يتسبب بأزمة.. ما القصة؟!

بقلم
عائلات الجنود الإسرائيليين

وطن – أثارت رسالة صادمة من عائلات جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي ضجة كبيرة، حيث وجهت العائلات تهديدًا إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، بعد موافقة الكنيست على قانون يعفي الحريديم من الخدمة في الجيش.

وجاء في الرسالة، التي أثارت صدمة واسعة في إسرائيل: “اتهمت العائلات الحكومة بخيانة مواطنيها وتسليم حياة أبنائنا، ومحاولة البقاء سياسياً بالمحافظة على حياة آخرين”.

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