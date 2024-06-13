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تغريدة واحدة لا تتوافق مع السلطات السعودية ممكن أن تنسف حياتك!

بقلم
في السعودية لا تكتب إلا ما يرضي السلطات

وطن -نشرت مجلة نيويورك تايمز تقريرًا مفصلًا حول زيارة أحد مراسليها إلى السعودية، حيث نقل تفاصيل زيارته وكتب: “في الرياض، حذرني شاب من التحدث بصراحة مع الغرباء. الناس يتم اعتقالهم هنا بسبب تغريدة. لا رحمة في السعودية ولا عذر أو تراجع لصاحب التغريدة.”

تضمن التقرير تسليط الضوء على قضايا قمعية عديدة، منها حكم الإعدام على المدرس السعودي المتقاعد محمد الغامدي بسبب تعبيره السلمي على الإنترنت. كما تم اعتقال العديد من النشطاء والأفراد بشكل تعسفي، جريمتهم كانت نشر تدوينات مخالفة، وحكم عليهم بأقصى سنوات السجن.

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في السعودية لا تكتب إلا ما يرضي السلطات

تغريدة واحدة لا تتوافق مع السلطات السعودية ممكن أن تنسف حياتك!

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