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بعد سخرية من “الشعب الصبور”.. نشطاء يتداولون رسالة يحيى السنوار إلى غانتس

بقلم
رسالة يحيى السنوار إلى غانتس

وطن – تواصلت ردود الأفعال على استقالة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، حيث ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تداوله يظهر فيه غانتس وهو يوجه رسالة باللغة العربية لزعيم حماس في غزة، يحيى السنوار. في الفيديو، قال غانتس: “إحنا شعب صبور”، ثم ترجمها للعبرية.

تحوّل حديث غانتس عن الصبر إلى مادة واسعة للسخرية بعد استقالته من مجلس الحرب وسط فشل إسرائيلي ذريع. هذا الفشل أثار موجة من الانتقادات والتهكم على مواقع التواصل، حيث استخدم الكثيرون تصريحاته السابقة كدليل على التناقضات في تصريحاته وأفعاله.

 

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