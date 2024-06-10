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مشروب خاص يفتك بـالجنود الأوكرانيين في المعارك…فما قصته؟

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مشروب خاص يفتك بالجنود الأوكرانيين

وطن – تشهد ساحة المعارك في أوكرانيا ظاهرة قاتلة تفتك بالجنود، وهي الإدمان المفرط على مشروبات الطاقة.

يلجأ الجنود إلى هذه المشروبات لتحمل قسوة الحرب الشرسة المستمرة منذ فبراير 2022، ويفضلونها على الطعام بسبب قدرتها على منحهم الطاقة لاستكمال القتال ضد الجيش الروسي.

غير أن هذا الإدمان القاتل أدى إلى زيادة الوفيات بين الجنود، حيث تحولت مشروبات الطاقة من مصدر انتعاش إلى قاتل صامت.

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